Экс-чиновника администрации Невского района поместили под домашний арест по делу о коррупции

Задержанный накануне по подозрению в получении взятки экс-сотрудник администрации Невского района Юрий Смирнов получил меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает объединенная пресс-служба судов. Отмечается, что его статус в уголовном деле успел поменяться, и теперь мужчина проходит как обвиняемый.

Следствие полагает, что в бытность свою чиновником Смирнов получил от бизнесмена взятку в размере 4,5 млн рублей, пообещав взамен всячески покровительствовать и не мешать.

В районной администрации прежде арестант работал на должности начальника строительства и землепользования. Его домашний арест продлится как минимум до 10 апреля.