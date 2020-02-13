Депутат Госдумы предложил коллегам посмотреть фильм Дудя о ВИЧ

Думский справедливоросс Федот Тумусов высоко оценил новое документальное произведение видеоблогера и журналиста Юрия Дудя и считает полезным для других депутатов совместно ознакомиться с ним на большом экране. Законотворец уже объявил, что занялся организацией мероприятия и желает участия в нем максимального числа коллег.

"Как же хорошо, что теперь об опасности узнали миллионы людей. А моя задача как депутата – помочь бороться с ВИЧ законодательным путем. Неважно, кто каких политических взглядов: перед страшной угрозой нужно объединяться. Приглашения коллегам я разослал", - гласит его пост в Facebook.

Тумусов еще раз подчеркнул, что это "не про политику, а про жизнь", и анонсировал также, что проведет в феврале круглый стол на тему "Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ".

Новейший фильм Дудя о смертельно опасной инфекции, вышедший 11 февраля, собрал на сегодняшний день 8,4 млн просмотров.