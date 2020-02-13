К стенам Смольного вышли с плакатами в защиту медсанчасти на Одоевского

Активисты движения "Молодой Петербург" собрались у стен петербургской администрации с тем, чтобы напомнить чиновникам и обществу о нерешенной проблеме здания медсанчасти имени Кирова на улице Одоевского, которое они хотят видеть в списке памятников культурно-исторического наследия..

Происходящее со старинным зданием активисты на своих транспарантах квалифицировали не иначе, как "вандализм".

Накануне одиночный пикет, посвященный той же проблеме, прошел у входа в Мариинский дворец, где в это время проходило пленарное заседание ЗакСа.

Ранее КГИОП отказался включать бывшую медсанчасть в реестр памятников культуры. За отмену этого решения борются жители Васильевского острова и некоторые депутаты ЗакСа. "Яблочник" Борис Вишневский ранее подал в суд в попытке оспорить решение комитета.

Фотографии: "МБХ Северо-Запад"

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