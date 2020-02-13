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19:40

Невзоров считает недостаточной идею лишить приставки название Санкт-Петербург

фото ЗакС политика Невзоров считает недостаточной идею лишить приставки название Санкт-Петербург

Новейшее оригинальное предложение депутата ЗакСа Ленобласти Владимира Петрова о том, чтобы лишить название Санкт-Петербург приставки прокомментировал родившийся и живущий в городе знаменитый публицист Александр Невзоров. Его в имеющемся варианте не устраивает не только приставка.

"Я давно уже переименовал. Я уже давно не употребляю никаких санктов. Какие к черту, вообще, санкты? И, тем более, Петербург – это называется Питер и никаким другим словом. Чудесное название, которое все понимают ", - заявил он в авторской радиопрограмме.

Связана такая позиция Невзорова отчасти с его известным неприятием религии и героев священных текстов.

"Когда люди слышат Санкт-Петербург или Петербург, они всегда пребывают в уверенности, что город назвал в честь Петра Первого. Ничего подобного. Он назвал в честь очень мутного персонажа под названием апостол Петр", - подчеркнул Невзоров, повторив свой протест против нынешнего положения вещей.

Депутат Петров, если верить его собственным объяснениям, мотивировал февральскую инициативу возможностью сэкономить на бумаге.

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