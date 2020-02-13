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19:54

МВД проверяет материалы "Медузы" "Би-Би-Си" и радио "Свобода" на пропаганду наркотиков

фото ЗакС политика МВД проверяет материалы "Медузы" "Би-Би-Си" и радио "Свобода" на пропаганду наркотиков

Сотрудники МВД начали изучать материалы трех медиа, чьи "головные" редакции находятся за пределами России - радиостанций "Би-Би-Си", "Свобода" и интернет-издания "Медуза". Правоохранители ищут в текстах и записях трех СМИ признаки пропаганды наркотиков.

"Все материалы проверяются на пропаганду наркоупотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы всех проверяем, в том числе [и эти три СМИ]", - цитирует телеканал "Дождь" слова главы антинаркотического управления МВД Андрея Храпова. 

Накануне, 12 февраля, Минюст внес радиостанцию "Свобода" в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее "Медуза" уже мелькала в скандальном наркотическом контексте: спецкор издания Иван Голунов минувшим летом попал под уголовное преследование по обвинению в сбыте запрещенных веществ, пока вскоре не выяснилось, что их журналисту подбросили полицейские.

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