Прилепин сказал Путину об особой важности трех поправок в Конституцию

Писатель и политический деятель Захар Прилепин, в последнем качестве более всего известный по участию в донбасской войне, встретился 13 февраля в составе рабочей группы, занятой поправками в Конституцию, с их инициатором - президентом Владимиром Путиным.

В своем предельно лаконичном отчете о событии, опубликованном на персональной странице в Facebook, лидер движения "За правду" рассказал, какие три поправки в разговоре с "императором" (так в тексте фигурирует Путин) он назвал жизненно необходимыми.

"1. Неотчуждаемость территории РФ (никакие территории не передаются никому никогда; тему заявил Владимир Машков); 2. Ядерный статус РФ (на случай появления президента-пацифиста); 3. Поддержка сограждан за пределами РФ", - гласит свежий пост Прилепина.

Общенародное голосование, по всей видимости, пройдет в среду 22 апреля, которую Путин на встрече с 75 членами рабочей группы предложил сделать выходным днем. К тому моменту президентские поправки уже должны будут пройти все три чтения в Государственной думе.