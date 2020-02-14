Московскому университету управления присвоят имя Юрия Лужкова

Президент Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, документ опубликован на портале правовой информации.

В указе правительству Москвы рекомендовано рассмотреть вопрос о присвоении имени Лужкова Московскому городскому университету управления. Также президент рекомендует рассмотреть вопросы об установке мемориальной доски на доме, где жил Лужков, и «о проведении иных мероприятий, посвященных увековечению» его памяти.

Лужков умер в возрасте 83 лет 10 декабря 2019 года в клинике в Германии. Он не вышел из состояния наркоза после операции на сердце. Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год