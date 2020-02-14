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10:44

Петербургским ветеранам предложили сделать льготы по вывозу мусора

фото ЗакС политика Петербургским ветеранам предложили сделать льготы по вывозу мусора

В петербургском Заксобрании намерены предоставить компенсации по оплате вывоза мусора ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Соответствующий законопроект на заседании 14 февраля одобрил парламентский комитет по законодательству.

Авторами инициативы выступили депутаты «Единой России» Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Киселева. Четырбок отметил, что льготы может получить 97-98 тысяч жителей города.

Инициатива была единогласно рекомендована к принятию в первом чтении Заксобранием.

Сергей Еремеев


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