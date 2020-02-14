Петербургским ветеранам предложили сделать льготы по вывозу мусора

В петербургском Заксобрании намерены предоставить компенсации по оплате вывоза мусора ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Соответствующий законопроект на заседании 14 февраля одобрил парламентский комитет по законодательству.

Авторами инициативы выступили депутаты «Единой России» Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Киселева. Четырбок отметил, что льготы может получить 97-98 тысяч жителей города.

Инициатива была единогласно рекомендована к принятию в первом чтении Заксобранием.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.