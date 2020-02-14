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10:53

Экс-губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации

фото ЗакС политика Экс-губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов станет членом Совета Федерации, передает «Интерфакс».

На церемонии представления врио главы региона Владислава Шапши на внеочередном заседании калужского правительства Артамонов заявил, что Шапша сегодня подпишет представление его кандидатуры в Совфед. «Я благодарю за доверие и обещаю с честью выполнять свои обязанности. Я не буду стесняться и дальше помогать Калужской области», - заявил Артамонов.

Артамонов ушел в оставку накануне, когда его заявление принял президент Владимир Путин. Он был из числа губернаторов-долгожителей и руководил Калужской области на протяжении 20 лет, с 2000-го года.

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