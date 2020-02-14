18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:31

Суд приостановил решение КГИОП об отказе считать медсанчасть на улице Одоевского памятником культуры

фото ЗакС политика Суд приостановил решение КГИОП об отказе считать медсанчасть на улице Одоевского памятником культуры

Куйбышевский суд Петербурга приостановил действие распоряжения КГИОП об отказе включить здание бывшей медсанчасти №1 завода имени Калинина на улице Одоевского в реестр объектов культурного наследия, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Приостановка действия распоряжения – это меры предварительной защиты по иску представителей петербургского отделения ВООПИиК Александра Кононова и Анны Капитоновой. Они просят суд признать незаконным действия КГИОП по принятию решения и выпуску распоряжения об отказе включать медсанчать в реестр.

В суде напомнили, что проведенная в рамках ика градозащитников к КГИОП в 2018 году историко-культурная экспертиза признала здание ценным и подлежащим включению в реестр. При этом глава КГИОП Сергей Макаров заявлял, что решение основано на отрицательном заключении акта государственной историко-культурной экспертизы и решении рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия от 18 января 2017 года. Истцы сочли выпуск распоряжени КГИОП незаконным, нарушающим их субъективные права и права неограниченного круга лиц.

Обосновывая необходимость мер предварительной защиты, истцы пояснили, что планы застройщика по сносу здания известны и неоднократно освещались в СМИ. Утрата здания медсанчати, обладающего историко-культурной ценностью, приведет к нарушению прав на сохранность объектов культурного наследия, отметили они.

Ранее КГИОП отказался включать бывшую медсанчасть в реестр памятников культуры. Против этого выступают жители Васильевского острова и некоторые депутаты ЗакСа. Депутат Борис Вишневский также обратился в суд, оспаривая решение.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:01 Экс-сенатор Арашуков и экс-министр Абызов стали сокамерниками в "Лефортово"

13:57 Роспотребнадзор сообщил о еще трех сбежавших из Боткина пациентах

13:37 Муниципал: Решение суда по выборам в МО «Черная речка» обжаловали истец, ответчик и прокурор

13:33 Уголовное дело директора ФБК об отказе удалять фильм "Он вам не Димон" поступило в суд

13:06 "Другая Россия" и "Левый фронт" проведут в Москве митинг за референдум по Конституции

12:53 Путин поручил ЦИК заняться подготовкой к голосованию по поправкам в Конституцию

12:33 FT: Власти США уверены, что Дерипаска занимался отмыванием денег в интересах Путина

12:06 Муниципал: Депутата МО "Юго-Запад" Ившину задержали по подозрению в мошенничестве

12:05 Ветераны США приедут в РФ по случаю 75-летия со Дня Победы

11:42 Прокуратура хочет засудить жилкомсервис из-за поскользнувшегося на Энтузиастов пенсионера

11:37 Глава петербургского МВД Плугин выступит на ближайшем заседании ЗакСа

11:31 Суд приостановил решение КГИОП об отказе считать медсанчасть на улице Одоевского памятником культуры

11:22 ЦИК разработает мобильное приложение, разъясняющее поправки к Конституции

10:53 Экс-губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации

10:48 День начала работы ледовой Дороги жизни может стать региональной памятной датой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru