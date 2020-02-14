Глава петербургского МВД Плугин выступит на ближайшем заседании ЗакСа

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 19 февраля заслушают ежегодный доклад начальника регионального управления МВД генерал-майора Романа Плугина. Об этом в ходе состоявшегося 14 февраля заседания парламентского комитета по законодательству объявил председатель комитета Денис Четырбок.

Он уточнил, что Плугин выступит сразу после депутатских запросов

Также в проекте повестки заседания - третье чтение законопроектов о запрете продажи снюса и «балконной амнистии». Во втором чтении будет рассмотрена поправка в закон о зеленых насаждениях, которой спикер ЗакСа Вячеслав Макаров намерен защитить от застройки территорию яхт-клуба на Петровской косе.

Также Четырбок добавил, что с голоса будет внесена инициатива о начале процедуры выдвижения кандидатов в члены нового состава региональной Общественной палаты.

Сергей Еремеев

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