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11:37

Глава петербургского МВД Плугин выступит на ближайшем заседании ЗакСа

фото ЗакС политика Глава петербургского МВД Плугин выступит на ближайшем заседании ЗакСа

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 19 февраля заслушают ежегодный доклад начальника регионального управления МВД генерал-майора Романа Плугина. Об этом в ходе состоявшегося 14 февраля заседания парламентского комитета по законодательству объявил председатель комитета Денис Четырбок.

Он уточнил, что Плугин выступит сразу после депутатских запросов

Также в проекте повестки заседания - третье чтение законопроектов о запрете продажи снюса и «балконной амнистии». Во втором чтении будет рассмотрена поправка в закон о зеленых насаждениях, которой спикер ЗакСа Вячеслав Макаров намерен защитить от застройки территорию яхт-клуба на Петровской косе.

Также Четырбок добавил, что с голоса будет внесена инициатива о начале процедуры выдвижения кандидатов в члены нового состава региональной Общественной палаты.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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