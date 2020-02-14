Прокуратура хочет засудить жилкомсервис из-за поскользнувшегося на Энтузиастов пенсионера

Прокуратура намерена засудить "Жилкомсервис № 2 Красногвардейского района", уведомляет пресс-служба ведомства.
Причиной для предъявления исковых претензий послужило падение пожилого мужчины на проспекте Энтузиастов, 28: в прокуратуре уверены, что инцидент произошел ввиду некачественной уборки территории от наледи.
В результате падения пенсионеру был причинен тяжкий вред здоровью: его доставили в больницу и поместили на стационарное лечение. Представители прокуратуры настаивают, чтобы коммунальщики заплатили мужчине компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.