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12:33

FT: Власти США уверены, что Дерипаска занимался отмыванием денег в интересах Путина

фото ЗакС политика FT: Власти США уверены, что Дерипаска занимался отмыванием денег в интересах Путина

Власть предержащие структуры Соединенных Штатов Америки полагают, что российский миллиардер Олег Дерипаска долгое время, будучи не под санкциями, занимался переводом и отмыванием средств в интересах Владимира Путина, приводит Financial Times выдержки из ответа Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на письмо адвокатов предпринимателя.

Защита Дерипаски настаивала на том, чтобы американский Минюст рассекретил документы, которые стали основанием для включения бизнесмена в санкционный список.

Согласно ответу OFAC, ещё в 2016 году Дерипаска был "предположительно идентифицирован как один из людей, владеющий активами и отмывающих средства от имени" Путина. По информации ведомства, в июле или до июля 2011 года власти России не менее одного раза "использовали деловую активность Дерипаски в качестве прикрытия" для трансфера личных денег главы российского государства, который на тот момент был премьером.

Озвученные данные встретили отпор у первых лиц Кремля. В частности, Дмитрий Песков известил, что предоставленные сведения являются "неправдой".

Сам Дерипаска нарёк обвинения Минфина США бездоказательными "догадками, слухами и болтовней".

Под экономические ограничения Дерипаска и его бизнес попали в апреле 2018 года.

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