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12:53

Путин поручил ЦИК заняться подготовкой к голосованию по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика Путин поручил ЦИК заняться подготовкой к голосованию по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, в котором возложил на Центризбирком обязанности по организации подготовки и проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, документ опубликован на портале правовой информации.

В распоряжении указано, что объем финансирования голосования из бюджета не может быть меньше суммы, которая была выделена на подготовку и проведение выборов президента в 2018 году. То есть, не менее 14 млрд рублей. Ранее об этом упоминала глава ЦИК Элла Памфилова.

Голосование пройдет в будний день, который будет объявлен выходным. Ранее сообщалось, что основная рассматриваемая дата голосования – 22 апреля, но окончательное решение пока не принято.

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