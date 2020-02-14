Путин поручил ЦИК заняться подготовкой к голосованию по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, в котором возложил на Центризбирком обязанности по организации подготовки и проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, документ опубликован на портале правовой информации.

В распоряжении указано, что объем финансирования голосования из бюджета не может быть меньше суммы, которая была выделена на подготовку и проведение выборов президента в 2018 году. То есть, не менее 14 млрд рублей. Ранее об этом упоминала глава ЦИК Элла Памфилова.

Голосование пройдет в будний день, который будет объявлен выходным. Ранее сообщалось, что основная рассматриваемая дата голосования – 22 апреля, но окончательное решение пока не принято.