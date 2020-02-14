"Другая Россия" и "Левый фронт" проведут в Москве митинг за референдум по Конституции

"Левый фронт", "Другая Россия", "Партия Дела" и прочие несистемные левые организации выйдут на столичный митинг в поддержку проведения всенародного голосования по внесению корректив в Конституцию, известил Сергей Удальцов у себя в Facebook. По замыслу организаторов мероприятие должно пройти на Суворовской площади в Москве.

Общенародный референдум, вероятнее всего, пройдет в среду 22 апреля, которую Путин на встрече с 75 членами рабочей группы предложил сделать выходным днем. К тому моменту президентские поправки уже должны будут пройти все три чтения в Государственной думе.

Напомним, президент известил о намерении провести конституционную реформу во время оглашения послания Федеральному собранию. В числе корректив имеются, например, следующие: ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.