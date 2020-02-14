18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:33

Уголовное дело директора ФБК об отказе удалять фильм "Он вам не Димон" поступило в суд

фото ЗакС политика Уголовное дело директора ФБК об отказе удалять фильм "Он вам не Димон" поступило в суд

Тверской райсуд Москвы зарегистрировал уголовное дело, возбужденное в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова: информация о поступлении материалов разбирательства доступна в картотеке инстанции.

Соратник Навального проходит обвиняемым по делу о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ) ввиду его принципиального отказа удалить расследование о российском премьере Дмитрии Медведеве из YouТube. Максимальная санкция по данной статье - лишение свободы на срок до двух лет.

К слову, фильм доступен лишь на личном аккаунте самого Навального, к которому Жданов формально не имеет доступа. 

Другим фигурантом разбирательства является экс-директор ФБК Роман Рубанов, которого ранее объявили в розыск.

Сам Жданов считает свое дело политическим заказом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:01 Экс-сенатор Арашуков и экс-министр Абызов стали сокамерниками в "Лефортово"

13:57 Роспотребнадзор сообщил о еще трех сбежавших из Боткина пациентах

13:37 Муниципал: Решение суда по выборам в МО «Черная речка» обжаловали истец, ответчик и прокурор

13:33 Уголовное дело директора ФБК об отказе удалять фильм "Он вам не Димон" поступило в суд

13:06 "Другая Россия" и "Левый фронт" проведут в Москве митинг за референдум по Конституции

12:53 Путин поручил ЦИК заняться подготовкой к голосованию по поправкам в Конституцию

12:33 FT: Власти США уверены, что Дерипаска занимался отмыванием денег в интересах Путина

12:06 Муниципал: Депутата МО "Юго-Запад" Ившину задержали по подозрению в мошенничестве

12:05 Ветераны США приедут в РФ по случаю 75-летия со Дня Победы

11:42 Прокуратура хочет засудить жилкомсервис из-за поскользнувшегося на Энтузиастов пенсионера

11:37 Глава петербургского МВД Плугин выступит на ближайшем заседании ЗакСа

11:31 Суд приостановил решение КГИОП об отказе считать медсанчасть на улице Одоевского памятником культуры

11:22 ЦИК разработает мобильное приложение, разъясняющее поправки к Конституции

10:53 Экс-губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации

10:48 День начала работы ледовой Дороги жизни может стать региональной памятной датой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru