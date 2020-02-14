Уголовное дело директора ФБК об отказе удалять фильм "Он вам не Димон" поступило в суд

Тверской райсуд Москвы зарегистрировал уголовное дело, возбужденное в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова: информация о поступлении материалов разбирательства доступна в картотеке инстанции.

Соратник Навального проходит обвиняемым по делу о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ) ввиду его принципиального отказа удалить расследование о российском премьере Дмитрии Медведеве из YouТube. Максимальная санкция по данной статье - лишение свободы на срок до двух лет.

К слову, фильм доступен лишь на личном аккаунте самого Навального, к которому Жданов формально не имеет доступа.

Другим фигурантом разбирательства является экс-директор ФБК Роман Рубанов, которого ранее объявили в розыск.

Сам Жданов считает свое дело политическим заказом.