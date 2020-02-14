Решение суда по выборам в МО «Черная речка» обжаловали истец, ответчик и прокурор

Сразу три апелляционные жалобы поступили в Приморский районный суд Петербурга на решение об отмене результатов муниципальных выборов по второму избирательному округу МО «Черная речка» (с января 2020 года – МО «Ланское»). В четверг, 13 февраля, последнее заявление на обжалование подали представители истца – партии «Справедливая Россия», сообщил ЗАКС.Ру юрист эсеров Александр Новиков.

Новиков уточнил, что партия намерена добиваться отмены результатов выборов по всем четырем участкам МО «Черная речка», а не только по второму, где вопреки летнему решению того же Приморского суда не зарегистрировали кандидата Павла Чупрунова. По словам юриста, другие представители «Справедливой России», недопущенные до местных выборах, оказались в аналогичной с Чупруновым ситуацией.

- Суд признал существенность данных нарушений, признал то обстоятельство, что это могло повлиять на волеизъявление граждан. Не сделал только главное – не отменил [результаты выборов]. Это как признать, что договор займа был, деньги передавались, но отказать во взыскание средств с должника, - сравнил Новиков.

Также с апелляцией выступили представители избирательной комиссии МО «Черная речка». Они требуют отменить решение районного суда о признании недействительными выборы по второму округу. Свою жалобу сотрудники ИКМО передали еще 6 февраля. В тот же день апелляционное представление отнесли в суд работники прокуратуры.

Напомним, свое решение суд первой инстанции мотивировал тем, что ИКМО муниципалитета «совершила незаконные действия, имеющие своей целью избрание конкретной группы депутатов». В случае вступления этого решения в силу мандатов могут лишиться пять муниципальных депутатов от «Единой России», в том числе родной брат руководителя петербургского отделения партии и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Василий.



О борьбе кандидата от «Справедливой России» Чупрунова за право участвовать в выборах в местный совет МО «Черная речка» читайте в материале ЗАКС.Ру.

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