Роспотребнадзор сообщил о еще трех сбежавших из Боткина пациентах

Четверо пациентов покинули карантин в инфекционной больнице Боткина, из них двоих убедили вернуться, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей управления Роспотребнадзора по Петербургу.

«Вероятно, с ними связались, позвонили и объяснили, что они были неправы. С третьей девушкой пока неизвестно. Не исключено, что придется действовать в судебном порядке», - пояснили в службе.

Одна из сбежавших – Алла Ильина. Адвокат Виталий Черкасов пояснил, что врачи Боткинской больницы не объяснили ей, на какое время ее госпитализируют и какие медицинские манипуляции в отношении нее применяются. «бы ее информировали, а необходимость пребывания в стационаре обосновали, она бы не ушла», - сказал он.

Черкасов сообщил, что исходя из последних предписаний главы Роспотребнадзора, в отношении пациентов с подозрением на коронавирус Covid-2019 можно применять как стационарное наблюдение, так и амбулаторное. Он подчеркнул, что Ильина готова снова сдать необходимые анализы и наблюдаться у врачей, но без госпитализации.

Ильину поместили под карантин после того, как он прилетела из Китая. Анализы наличие коронавируса не выявили, но ее все равно поместили на обследование. Возмущенная пациентка сломала электронный замок двери инфекционного бокса и сбежала. После этого был подан иск о принудительном помещении Ильиной в больницу.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 64 тысяч человек, общее число погибших – 1380. Выздоровело более 6,7 тысяч человек.