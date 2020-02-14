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14:01

Экс-сенатор Арашуков и экс-министр Абызов стали сокамерниками в "Лефортово"

фото ЗакС политика Экс-сенатор Арашуков и экс-министр Абызов стали сокамерниками в "Лефортово"

Пребывающие под следствием экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов стали сокамерниками в столичном СИЗО "Лефортово", известила у себя в Facebook написала член ОНК Марина Литвинович.

"В „Лефортово“ еще видели Рауфа Арашукова. Его тоже долго перемещали из камеры в камеру, ну вот, наконец-то, у него хороший сосед, которым он (взаимно) доволен - Михаил Абызов. Им есть, о чем поговорить", - считает Литвинович.

Арашуков, напомним, также обвиняется в участии в преступном сообществе, а также организации убийств и давлении на свидетеля. Его задержали во время заседания Совфеда 30 января. Мужчину подозревают, в числе прочего, в заказе двух убийств: лидера гражданского движения Аслана Жукова в Карачаево-Черкесии и советника главы республики Фраля Шебзухова.

Абызов, в свою очередь, является фигурантом нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу.

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