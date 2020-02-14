Глава петербургского муниципалитета хочет прописать в Конституции запрет ЛГБТ и «навальнистов» во власти

Член «Единой России» и глава муниципального образования «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский подготовил собственные поправки в Конституцию России. Его представители прислали в редакцию ЗАКС.Ру копию этого документа.

В первую очередь Войтановский предлагает прописать в Конституции «запрет на существование и деятельность ЛГБТ-сообществ и отдельных ее членов, и прочих «навальнистов» в публичной сфере, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления».

На вопрос, не противоречит ли это положение заявлению Владимира Путина о том, что гомосексуалы в России «абсолютно полноценные и равные в правах граждане», глава «Лиговки-Ямской» ответил, что просто высказал свое предложение.

- У нас другой менталитет. Где-то в других странах это нормально. В истории древнеримского государства мужелоство было нормальным. У нас совершенно другие ценности. Это мое мнение, - добавил Войтановский.

Кроме того, он выступил за то, чтобы спикеров региональных парламентов в городах федерального значения выбирали по представлению президента России. Войтановский считает, что глава государства должен выбирать одного из избранных депутатов и предлогать его кандидатуру парламенту.

- Очень важно, чтобы в городах федерального значения был единый и монолитный орган, я имею в виду исполнительный и представительный, - прокомментировал свою позицию автор поправок.

Региональные парламенты Войтановский предлагает наделить правом отправлять в отставку глав регионов и руководителей муниципальных образований. Другие замечания связаны с индексацией пенсий и минимальным размером оплаты труда.

Глава «Лиговки-Ямской» уточнил, что решил направить свои предложения руководителям рабочей группы по поправкам в основной закон страны: сенатору Анатолию Клишасу и депутату Госдумы Павлу Крашенинникову.

Письмо Войтановского датировано 14 февраля. Это последний день приема поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции. Однако комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже предложил продлить этот срок до 2 марта.