Голунов получил извинения от прокуратуры ЗАО Москвы за незаконное преследование

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов получил извинения от прокуратуры Западного административного округа Москвы, фото документа он опубликовал в своем Telegram-канале.

Голунов обратил внимание на использованные в документе бюрократические формы. «Все-таки хочется, чтобы мое государство, даже "при исполнении", говорило на человеческом языке. Искренность не отрегулируешь, но язык вполне», - заметил журналист. Он поблагодарил главу МВД Владимира Колокольцева за то, что он в день его освобождения в июне 2019 года лично выступил с заявлением.

В соответствии со ст. 136 УПК, надзирающий за делом прокурор обязан принести извинения от имени государства после незаконного уголовного преследования. Голунов напомнил, что с конца июня 2019 года дело было передано в Следственный комитет, а надзор над ним стала осуществлять Генпрокуратура. То есть, извинения должна была принести именно Генпрокуратура.

«Мне очень неловко рассказывать о нормах закона, людям, который контролируют соблюдение законности. Но закон есть закон. Не я его придумал», - добавил Голунов.

Об извинениях прокуратуры перед Голуновым стало известно 5 февраля. Перед этим Генпрокуратура отказывалась извиняться, поясняя, что это должен делать «непосредственно надзирающий» за делом прокурор.

Напомним, в конце января под арест были отправлены пятеро экс-оперативников, участвовавших в задержании Голунова летом 2019 года. Это Денис Коновалов, Роман Феофанов, Игорь Ляхов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Из перечисленных только последний частично признал вину – в применении силы к Голунову. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Летом - после того, как дело получило широкую огласку, - их уволили из правоохранительных органов.

Уголовное дело в отношении оперативников было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.