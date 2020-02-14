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15:22

Голунов получил извинения от прокуратуры ЗАО Москвы за незаконное преследование

фото ЗакС политика Голунов получил извинения от прокуратуры ЗАО Москвы за незаконное преследование

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов получил извинения от прокуратуры Западного административного округа Москвы, фото документа он опубликовал в своем Telegram-канале.

Голунов обратил внимание на использованные в документе бюрократические формы. «Все-таки хочется, чтобы мое государство, даже "при исполнении", говорило на человеческом языке. Искренность не отрегулируешь, но язык вполне», - заметил журналист. Он поблагодарил главу МВД Владимира Колокольцева за то, что он в день его освобождения в июне 2019 года лично выступил с заявлением.

В соответствии со ст. 136 УПК, надзирающий за делом прокурор обязан принести извинения от имени государства после незаконного уголовного преследования. Голунов напомнил, что с конца июня 2019 года дело было передано в Следственный комитет, а надзор над ним стала осуществлять Генпрокуратура. То есть, извинения должна была принести именно Генпрокуратура.

«Мне очень неловко рассказывать о нормах закона, людям, который контролируют соблюдение законности. Но закон есть закон. Не я его придумал», - добавил Голунов.

Об извинениях прокуратуры перед Голуновым стало известно 5 февраля. Перед этим Генпрокуратура отказывалась извиняться, поясняя, что это должен делать «непосредственно надзирающий» за делом прокурор.

Напомним, в конце января под арест были отправлены пятеро экс-оперативников, участвовавших в задержании Голунова летом 2019 года. Это Денис КоноваловРоман ФеофановИгорь ЛяховАкбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Из перечисленных только последний частично признал вину – в применении силы к Голунову. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Летом - после того, как дело получило широкую огласку, - их уволили из правоохранительных органов.

Уголовное дело в отношении оперативников было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.

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