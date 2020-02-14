55% россиян полагают, что РФ должна выплатить компенсации семьям погибших в крушении "Боинга"

Более половины (55%) опрошенных социологами россиян считают, что власти обязаны выплатить компенсации семьям граждан, погибших в крушении малазийского "Боинга", в случае, если будет доказана причастность государства к трагедии. Результатами изыскания, которое проводилось "Левада-центром", делится издание Trouw, на которое, в свою очередь, обратил внимание "Дождь".

При этом 53% респондентов известили, что, по их мнению, в катастрофе повинны украинские военные. Ещё 10% полагают, что во всём виновата Россия. В 2015 году такого мнения придерживались всего 2% граждан.

В опросе поучаствовали 1600 граждан России.

Напомним, малазийский "Боинг", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 на территории Донбасса. В катастрофе погибли все находившиеся на борту люди - 298 человек.

Следствие ведут Нидерланды, которые уверены, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из российского комплекса "Бук", доставленный в ДНР из РФ. Россия свою причастность к трагедии упорно отрицает.

Подозреваемыми по делу являются россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Игорь Гиркин (Стрелков) и украинец Леонид Харченко.