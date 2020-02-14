"Любви нет, а праздник есть": Жириновский поговорил с молодежью о ссорах супругов

Лидер ЛДПР во время встречи с молодежью заявил, что любви нет, обсуждая с молодыми людьми причины конфликтов в семье, передает РИА «Новости».

«Почему все песни про любовь? "Остановите музыку, с другим танцует девушка моя". А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть», - сказал Жириновский.

Говоря о первых ссорах молодоженов, Жириновский привел несколько примеров причин. Одна из них – денежный вопрос.

«Тогда вы берите часть расходов по путешествию свадебному... С этого начинается: "А кто будет платить?" Это проблема. И сразу эта легкая трещина», - считает лидер ЛДПР.

Второй пример, по версии Жириновского – домашний питомец, которого второй партнер не принимает. «Если есть собака, что делать?» - спросил он. Присутствовавшая на встрече девушка предложила любить и партнера, и собаку. Вторым вариантом участники назвали «не встречаться с тем, у кого есть собака».

Затронул Жириновский и тему ревности и побоев в семье. По его мнению, при наличии проблем не следует разводиться сразу, лучше супругам для начала пожить отдельно друг от друга.

«Сразу все наладится. И собака не мешает, и цвет обоев. То есть надо не трехкомнатную квартиру покупать, а двух-, и рядом на этой клетке однокомнатную», - считает Жириновский.

14 февраля отмечается День святого Валентина.