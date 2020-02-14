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16:50

Вишневский просит генпрокурора опротестовать приговоры по делу "Сети"*

фото ЗакС политика Вишневский просит генпрокурора опротестовать приговоры по делу "Сети"*

Депутат Заксобрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский обратился к генпрокурору Игорю Краснову с требованием опротестовать приговор фигурантам дела «Сети» и добиться его отмены, обращение Вишневский опубликовал в соцсетях.

Парламентарий обратил внимание генпрокурора на то, что суд проигнорировал заявления фигурантов дела о том, что легшие в основу приговора признательные показания из них выбивали пытками. Он напомнил, что члены ОНК фиксировали на телах подсудимых следы применения насилия.

«Полагаю, что в этом деле следствием допущены чудовищные нарушения законодательства, дающие основания считать вину обвиняемых недоказанной», - подчеркнул Вишневский.

Депутат потребовал опротестовать приговор, а также принять меры прокурорского реагирования для привлечения к ответственности виновных в пытках и применении иных недозволенных законом медотах следствия.

Военный суд приговорил фигурантов дела «Сети» в Пензе к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев отказался комментировать приговор, сославшись на то, что он – «сотрудник администрации президента».

Дело «Сети» было возбуждено в конце 2017 года. Десятерых антифашистов, которые увлекались страйкболом и обсуждали власть, обвинили в участии в терорристической организации, подготовке к свержению власти и планах провозгласить «анархическое государство». Большинство обвиняемых заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе – электрическим током. Заявляли о пытках и свидетели: один их них, Илья Капустин, после снятия побоев решил покинуть Россию. Однако следователи отказались возбуждать уголовные дела по их заявлениям.

Трое фигурантов дела «Сети» - петербуржцы. Первый из них, Игорь Шишкин, в 2019 году был осужден на 3,5 года колонии общего режима. Его дело рассматривалось отдельно, поскольку он согласился сотрудничать со следствием и давать признательные показания. На его теле правозащитники также фиксировали следы побоев, но сам он утверждал, что получил травмы на спортивной тренировке.

Дело еще двух петербуржцев – Виктора Филинкова и Юлия Бояршина – пока рассматривается. Заседание назначено на 25 февраля. Пока проводится фоноскопическя экспертиза: для нее Филинков в суде подробно рассказал, как его пытали, выбивая признательные показания.

* «Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России


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