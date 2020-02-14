Смольный предложил перенести марш Немцова в Удельный парк

Комитет по вопросам законности в пятницу, 14 февраля, уведомил организаторов петербургского марша памяти Немцова о том, что на всех предложенных ими маршрутах шествия ведутся ремонтные работы, сообщил ЗАКС.Ру член оргкомитета акции, депутат Заксобрания Максим Резник.

Чиновники предложили перенести мероприятие на северную окраину города, в Удельный парк. Резник назвал этот вариант неприемлемым.

- Предложение Смольного неприемлемо. Переговоры продолжаем, а акция состоится, - заявил депутат.

Напомним, заявка на проведение шествия была передана в городскую администрацию накануне. Организаторы предложили чиновникам девять маршрутов марша. Все они проходят через центр Петербурга. Член оргкомитета, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров оптимальный вариантом назвал маршрут от станции метро «Горьковская» до Марсова поля.

Отметим, что в последние годы власти Петербурга отказывают в согласовании любых шествий и демонстраций. Исключения составляют крестные ходы и первомайские демонстрации.

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