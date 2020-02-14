МВД: Побитая силовиками на летнем митинге девушка сама спровоцировала их криками и широким шагом

Управление МВД по Центральному административному округу Москвы известило о просмотре видео с задержанием Дарьи Сосновской 10 августа 2019 года: тогда девушку с силой ударил в живой полицейский, задерживавший её во время несанкционированной акции.

Согласно ответу ведомства, которым делится "Медиазона", в полиции изучили видеозапись и пришли к выводу, что демонстрантка вела себя "эмоционально и агрессивно по отношению к сотрудникам полиции, оказывала активное сопротивление и пыталась вырваться".

Кроме того, Сосновская якобы увидела, как сотрудник силовой структуры уронил дубинку, и сделала в его сторону "широкий шаг", чтобы успеть наступить на неё.

"Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, сначала толкает вашу ногу и только потом толкает в область живота", - говорится в ответе районного МВД.

При этом утверждается, что полицейские из управления МВД по ЦАО не принимали участия в задержании митингующих на улице Забелина 10 августа 2019 года.

Мероприятие было связано с недопуском независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Момент удара попал на видео.

Через два дня после акции девушка обратилась с заявлением в СК, однако он перенаправил её обращение в Росгвардию, в которой в свою очередь ответили, что не имеют отношения к инциденту. После этого материалы дела были переданы в ГУ собственной безопасности МВД России.

В октябре 2019 года Сосновская пожаловалась на бездействие СК, а позднее и в суд. Однако во всех случаях её претензии отклоняли.