Макарова попросили повлиять на Никешина и единороссов из МО «Ульянка»

Шесть депутатов МО «Ульянка» направили письмо спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову с просьбой рассмотреть вопрос об исключении из партии «Единая Россия» своих коллег по муниципальному совету. По заверению непровластных муниципалов, единороссы намерено не посещают совет, а соответствующее указание им дал городской парламентарий Сергей Никешин. Мундепы от «Единой России» эту информацию не подтверждают. Муниципал округа Игорь Куричкис считает, что происходящее связано с конфликтом Никешина и районной администрации.

Проблема кворума

Письмо спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову 14 февраля направили мундепы МО «Ульянка» от КПРФ, «Партии роста», «Справедливой России» и самовыдвиженец. Среди них глава муниципалитета Оксана Хлебникова (КПРФ) и ее заместитель Павел Кондрашов («Партия роста»).

После муниципальных выборов большинство мест в совете МО «Ульянка» - девять из двадцати – получили кандидаты от «Единой России». Однако представители других партий смогли договориться и избрать своих представителей на руководящие посты. В целом, кандидаты от КПРФ получили четыре мандата, «Партия роста» и «Справедливая Россия» - по три. Также мундепом стал один самовыдвиженец.

В письме Макарову мундепы заявили, что депутаты округа от партии власти Валерий Андреев, Татьяна Егорова, Николай Киселев и Игорь Куричкис срывают заседания муниципального совета своей неявкой. При этом, отметили авторы заявления, необходимо внести поправки в бюджет, чтобы расплатиться с долгом в 1,3 млн рублей прошлого созыва перед «Ленэнерго». Иначе счет муниципалитета будет заблокирован, а с ним и работа МО, уточнили депутаты в обращении.

Всего в совете 20 депутатов. Для принятия решения необходим кворум в 14 человек. По словам главы муниципалитета Оксаны Хлебниковой, также на заседаниях не появляются представители КПРФ Александр Михайлов, Алексей и Роман Аксенкины. Хлебникова заявила, что уже сообщила об этом в партию – «принимаются меры».

В октябре 2019 года мундепы в МО «Ульянка» из-за отсутствия кворума не могли выбрать заместителя главы муниципалитета. Фракция «Единой России» в полном составе покинула заседание совета перед голосованием. Представитель единоросов Валерий Андреев заявил, что им требуется «дополнительная консультация».

Причем тут Никешин

В обращении к спикеру ЗакСа сообщается, что единоросы не ходят на заседания по указанию партии и депутата Законодательного собрания от «Единой России» Сергея Никешина. Об этом стало известно «из общения с некоторыми из указанных депутатов», заявили мундепы в письме.

Глава муниципального образования Оксана Хлебникова в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что одно из заседаний планировали провести в конце января, но его перенесли на 4 февраля из-за письма о взыскании долга – необходимо было изучить документы. Накануне заседания все мундепы подтвердили свое участие в совещании совета, рассказала глава МО. Однако, по ее словам, 4 февраля часть единоросов отказалась приходить.

- Четвертого числа днем в час с копейками мне Куричкис написал смс, что какие-то нарушения есть, не полностью регламент соблюдается и что он не придет на совет. Потом позвонили остальные и сказали: «Решение принято. Мы не придем». Им кто-то позвонил, в письме написано, кто, и сказали, что – нет, - заявила глава МО.

По ее словам, она попросила казначейство пока не списывать долг и не блокировать счет муниципалитета. В настоящий момент счет доступен, уточнила Хлебникова.

Бывший глава муниципалитета и действующий мундеп округа Николай Киселев сообщил ЗАКС.Ру, что несколько месяцев находится в отъезде – из-за ухудшения здоровья пришлось уехать лечиться на Урал. По этой причине он не является на заседания и не общается со своими коллегами по совету, уточнил Киселев.

Его однопартиец и депутат МО «Ульянка» Игорь Куричкис не пояснил, почему пропускал другие заседания совета. При этом он заявил, что Хлебникова не может организовать работу муниципального совета. По его словам, назначение совещаний проходит не по регламенту и повестка заседания высылается поздно.

Мундеп также рассказал, он и Андреев сообщали Хлебниковой, что не смогут быть на заседании совета 19 февраля из-за совещания директоров образовательных учреждений с комитетом по образованию в этот же день. Совещание назначено на 15:00 и к 18:00 на совет они не успеют, уверен Куричкис.

Заявление о том, что мундепы от «Единой России» действуют под руководством депутата ЗакСа Никешина, Куричкис назвал ерундой. Он уверен, что происходящее связано с предстоящими выборами в городской парламент в 2021 году и конфликтом между Никешиным и руководством Кировского района. В чем причина противостояния, мундеп пояснить не смог.

- Я не знаю всех причин, почему произошел конфликт. Сейчас суть вопроса не в депутатах, а в Никешине. То есть нужно было устроить вот такой бардак с выборами и теперешней обстановкой для того, чтобы в 2021 году у нас не было Сергея Николаевича Никешина. Никешин нас не собирает, мы сами взрослые люди, - сообщил Куричкис.

Он добавил, что намерен добиваться отстранения Хлебниковой и ее заместителя Павла Кондрашова от руководства муниципалитетом. С городским парламентарием Сергеем Никешиным ЗАКС.Ру связаться не удалось.

Избравшеся в сентябре депутаты МО «Ульянка» и до этого пытались решать проблемы с помощью писем вышестоящему начальству. Муниципалы отправляли обращения по разным поводам и губернатору Петербурга Александру Беглову, и президенту России Владимиру Путину. В частности, мундеп округа Никита Кириллов просил главу государства взять под личный контроль дело комика Александра Долгополова, которого обвинили в оскорблении чувств верующих.

Также Кириллов призвал Беглова обезопасить парк Александрино, а его коллега Павел Кондрашов просил Путина помочь с ремонтом городской больницы №15. Помимо этого, мундепы округа обращались к руководителям города и страны по проблемам повышения стоимости проезда, смертельного ДТП в Сергиево и другим поводам.

София Саттарова

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