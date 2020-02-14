Новая министр культуры побывала в Петербурге с деловым визитом

Новая руководительница Министерства культуры Ольга Любимова посетила Петербург с деловым визитом, информирует пресс-служба Смольного.

Сперва министр осмотрела действующую экспозицию музея обороны и блокады Ленинграда: во время посещения учреждения она подискутировала с вице-губернатором Владимиром Кирилловым и главой комитета по культуре Константином Сухенко о перспективах развития выставки.

После Любимова осмотрела новый камерный зал в Мариинском театре, а также побывала в Большом драматическом театре им. Товстоногова, который около 6 лет назад пережил недобросовестный ремонт.

"В БДТ после реконструкции [в 2014 году] сложилась достаточно печальная ситуация с подвалом и крышей. Мы с руководством театра обсудили, как в кратчайшие сроки выйти из сложившейся ситуации, при этом оставив возможность коллективу и репетировать, и выступать", - рассказала Любимова.

Под конец визита министр встретилась с руководством Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств.

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