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18:52

В Госдуме посмотрели фильм Юрия Дудя о ВИЧ в России

фото ЗакС политика В Госдуме посмотрели фильм Юрия Дудя о ВИЧ в России

Первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов решил показать депутата фильм журналиста Юрия Дудя о проблеме ВИЧ в России, передает ТАСС.

«Дудь сделал замечательный фильм, и я посчитал нужным, чтобы и депутаты могли посмотреть и обратить внимание на такую проблему», - сказал Тумусов, подчеркнув, что сам давно говорит о наличии этой проблемы, и что она «принимает характер эпидемии».

Скрином приглашения на просмотр поделился в Twitter депутат Валерий Рашкин. В приглашении указано, что фильм показывали с 14:00 до 16:00.

21 февраля в Госдуме запланирован круглый стол на тему «Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ» с участием экспертов и активистов. Дудя пригласили на него.

Фильм «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят» был опубликован на YouTube 11 февраля. В нем говорится о проблемах людей с ВИЧ и СПИД. После его выхода число запросов в Google о покупке теста на ВИЧ увеличилось на 5550% процентов, пишет TJournal.

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