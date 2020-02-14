"Свободу узникам": Вишневский пикетирует у "Приморской" в поддержку политзэков

Петербургский парламентарий Борис Вишневский вышел с одиночным пикетом к станции метро "Приморская", о чём сам известил у себя в Telegram-канале.

В руках "яблочник" держит плакат, напоминающий о самых резонансных делах последних дней: деле "Сети"*, "Нового величия", ростовского и московского дел, преследовании карельского историка Юрия Дмитриева.

Депутат напоминает, что на сегодняшний день в России насчитывается более 300 граждан, преследуемых по политическим мотивам.

Наиболее ярким примером последних дней являются приговоры, вынесенные судом в рамках дела "Сети": семь антифашистов из Пензы получили совокупно 86 лет лишения свободы за то, что, играя в страйкбол, якобы готовились свергнуть госстрой.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в РФ.

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