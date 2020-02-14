Путин помиловал двух женщин, которые попали в тюрьму, защищаясь от домашнего насилия

Сегодня российский глава Владимир Путин подписал три указа о помиловании, в двух из которых фигурантами уголовного преследования являлись женщины, осужденные за убийство и покушение на убийство, делится "Медиазона".

В первом случае речь идет о 62-летней Раисе Плетневой из Югры, которая получила 7 лет тюрьмы за убийство сожителя (ч. 1 ст. 105 УК). По версии женщины, мужчина, обитавший в её квартире, в какой-то момент схватился за дамский платок и начал душить её, однако в какой-то момент ей удалось вырваться и уже самой случайно удавить ухажера. После инцидента Плетнева написала явку с повинной.

Второй помилованной оказалась жительница Улан-Удэ Марина Чернышева, также заключенная на 7 лет в ИК по обвинению в покушении на убийство (ч. 3 ст. 105 УК). Согласно приговору, женщина, будучи в гостях у экс-супруга и наткнувшись на оскорбления с его стороны и пощечину, не выдержала и пырнула его в спину ножом. Впрочем, мужчина остался жив, так как Чернышева сама вызвала скорую.

Кроме того, в числе помилованных оказался 30-летний Павел Петрашов, который был признан виновником ДТП, в результате которого погиб человек.