В Тобольске задержали коммуниста, стоявшего у обочины с плакатом "Посигналь, если Путин не царь"

Сотрудники правоохранительных органов Тобольска задержали местного члена КПРФ Артема Куцуна за одиночный пикет, уведомил "МБХ медиа" депутат тюменской областной думы Юрий Юхневич.

По его словам, коммунист стоял на тротуаре у обочины дороги, держа в руках плакат со словами "Посигналь, если Путин тебе не царь".

"Через 20 минут сотрудники „доблестной“ полиции задержали моего товарища и доставили в главное управление полиции города", - возмутился Юхневич.

Депутат добрался до участка, где держали Куцуна, однако внутрь его не пустили. Впрочем, через некоторое время активиста отпустили, взяв лишь объяснительную.