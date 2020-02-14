Сотни человек пришли на Лубянку поддержать фигурантов дела "Сети"

Текущим вечером около пятисот граждан вышли к зданию ФСБ на Лубянке для того, чтобы пикетами поддержать молодых людей, осужденных в рамках резонансного дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в РФ), делится "МБХ медиа".

По информации "ОВД-Инфо", одного демонстранта уже отправили в автозак и увезли в ОВД "Лужники": вместе с ним в полицейскую машину попали активисты известного своими провокациями движения SERB.

Среди пикетчиков замечена дочь экс-главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна Мария. Также в толпе видна столичная общественница Юлия Галямина, экс-фигурант "московского дела" Самариддин Раджабов и другие.

Ранее в Петербурге поддержать политзэков вышел "яблочник" Борис Вишневский.

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