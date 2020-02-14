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14 февраля, 21:00

"Завали своё хлебало": Обозревателю "Новой газеты" Милашиной пришло письмо с угрозами

фото ЗакС политика "Завали своё хлебало": Обозревателю "Новой газеты" Милашиной пришло письмо с угрозами

Спустя неделю после возвращения из Грозного обозревателю "Новой газеты" Елене Милашиной пришло послание с угрозами: журналистка намерена подать заявление в Следственный комитет.

"Это заявление о преступлении, потому что это связано с профессиональной деятельностью", - пояснила она корреспонденту "МБХ медиа".

Угрожающее письмо пришло на редакционную почту "Новой".

"Ты скажи спасибо что тебя вообще не убили! И завали свое хлебало со своими писюльками везде! И забудь про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню. Иначе - тебе крышка. И мы приведем смертный приговор в отношении тебя!" - грозится отправитель по имени Анна Ионникова (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Дама с аналогичным именем и данными ведет паблик "Подвал Кадырова" "ВКонтакте".

В начале февраля Милашина в компании с адвокатом Марией Дубровиной приехали в столицу Чечни для участия в судебном процессе по делу Ислама Нуханова, которого обвиняют в хранении оружия и применении насилия в отношении представителя власти. В октябре 2019 года юноша снял видеоролик, в котором рассказал об элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и приближенные главы Чечни Рамзана Кадырова.

В гостинице, в которой остановились Милашина и Дубровина, на них напали агрессивно настроенные люди, преимущественно - женщины, которые стали бить их, выкрикивая угрозы и подспудно хваля Кадырова.

 

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