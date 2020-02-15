18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:17

Левые силы в Петербурге выйдут на митинг, посвященный делу "Сети"*

фото ЗакС политика Левые силы в Петербурге выйдут на митинг, посвященный делу "Сети"*

Левые силы планируют провести митинг, посвященный делу «Сети» и «проблемам соблюдения законности следственными и судебными органами», сообщила в Facebook бывший депутат ЗакСа Ирина Комолова.

Среди заявителей – организации «Объединенная компартия», «Марксистская тенденция», «Левый блок» и «Революционный Комсомол». Организаторы рассчитывают на участие в митинге «всех - от анархистов до либералов - кого не оставила равнодушным жестокая судьба» фигурантов дела «Сети» в Пензе и тех, «кто следит за рассмотрением дела их питерских товарищей».

Митинг запланирован на 22 февраля в парке «Екатерингоф».

Военный суд приговорил фигурантов дела «Сети» в Пензе к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. Их обвиняли в участии в терорристической организации, подготовке к свержению власти и планах провозгласить «анархическое государство». В основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе – электрическим током. Правозащитники фиксировали на их телах следы пыток. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

Трое фигурантов дела «Сети» - петербуржцы. Первый из них, Игорь Шишкин, в 2019 году был осужден на 3,5 года колонии общего режима. Его дело рассматривалось отдельно, поскольку он согласился сотрудничать со следствием и давать признательные показания. На его теле правозащитники также фиксировали следы побоев, но сам он утверждал, что получил травмы на спортивной тренировке.

Дело еще двух петербуржцев – Виктора Филинкова и Юлия Бояршина – пока рассматривается. Заседание назначено на 25 февраля. Пока проводится фоноскопическя экспертиза: для нее Филинков в суде подробно рассказал, как его пытали, выбивая признательные показания.

* «Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14 февраля, 20:41 Сотни человек пришли на Лубянку поддержать фигурантов дела "Сети"

14 февраля, 17:36 "Недозволительные методы надуманны": Суд уверен, что фигурантов дела "Сети" не пытали

14 февраля, 16:50 Вишневский просит генпрокурора опротестовать приговоры по делу "Сети"*

11 февраля, 16:46 "Я сотрудник АП": Глава СПЧ не стал толковать приговор фигурантам дела "Сети"

10 февраля, 16:40 Песков: Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети"

10 февраля, 13:40 Навальный о подсудимых по делу "Сети": Любой министр большая угроза обществу, чем эти ребята

10 февраля, 11:25 Суд огласил приговоры пензенским фигурантам дела "Сети": все получили от 6 до 18 лет колонии

7 февраля, 20:30 В Петербурге и Москве пикетируют в поддержку фигурантов дела "Сети"

3 февраля, 11:56 В Москве задержали активистов, приковавших себя к забору Госдумы в поддержку политзэков

3 февраля, 9:27 Москвичи пикетировали у приёмной ФСБ в поддержку фигурантов дела "Сети"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:54 Защитники медсанчасти на улице Одоевского намерены выйти на митинг

16:48 Митинг за референдум по поправкам в Конституцию в Москве прошел мирно

15:42 Несколько петербургских активистов задержаны на пикетах против поправок в Конституцию

14:26 Генпрокуратура упрекнула Нидерланды в уклонении от расследования крушения рейса MH17

13:31 В Европе зафиксировали первую смерть из-за коронавируса

12:17 Левые силы в Петербурге выйдут на митинг, посвященный делу "Сети"*

11:51 СМИ: Россия потеряет первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи после отстранения Устюгова

10:31 В Минздраве сочли полезным фильм Юрия Дудя о ВИЧ в России

14 февраля, 21:00 "Завали своё хлебало": Обозревателю "Новой газеты" Милашиной пришло письмо с угрозами

14 февраля, 20:41 Сотни человек пришли на Лубянку поддержать фигурантов дела "Сети"

14 февраля, 20:27 В петербургской школе ученикам запретили танцевать в образе Queen из-за "гомосексуального" подтекста

14 февраля, 20:22 Муниципал: Дважды обезглавленное МО «Смольнинское»

14 февраля, 19:59 В Тобольске задержали коммуниста, стоявшего у обочины с плакатом "Посигналь, если Путин не царь"

14 февраля, 19:33 Путин помиловал двух женщин, которые попали в тюрьму, защищаясь от домашнего насилия

14 февраля, 19:01 "Свободу узникам": Вишневский пикетирует у "Приморской" в поддержку политзэков

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru