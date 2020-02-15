Левые силы в Петербурге выйдут на митинг, посвященный делу "Сети"*

Левые силы планируют провести митинг, посвященный делу «Сети» и «проблемам соблюдения законности следственными и судебными органами», сообщила в Facebook бывший депутат ЗакСа Ирина Комолова.

Среди заявителей – организации «Объединенная компартия», «Марксистская тенденция», «Левый блок» и «Революционный Комсомол». Организаторы рассчитывают на участие в митинге «всех - от анархистов до либералов - кого не оставила равнодушным жестокая судьба» фигурантов дела «Сети» в Пензе и тех, «кто следит за рассмотрением дела их питерских товарищей».

Митинг запланирован на 22 февраля в парке «Екатерингоф».

Военный суд приговорил фигурантов дела «Сети» в Пензе к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. Их обвиняли в участии в терорристической организации, подготовке к свержению власти и планах провозгласить «анархическое государство». В основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе – электрическим током. Правозащитники фиксировали на их телах следы пыток. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

Трое фигурантов дела «Сети» - петербуржцы. Первый из них, Игорь Шишкин, в 2019 году был осужден на 3,5 года колонии общего режима. Его дело рассматривалось отдельно, поскольку он согласился сотрудничать со следствием и давать признательные показания. На его теле правозащитники также фиксировали следы побоев, но сам он утверждал, что получил травмы на спортивной тренировке.

Дело еще двух петербуржцев – Виктора Филинкова и Юлия Бояршина – пока рассматривается. Заседание назначено на 25 февраля. Пока проводится фоноскопическя экспертиза: для нее Филинков в суде подробно рассказал, как его пытали, выбивая признательные показания.

* «Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России

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