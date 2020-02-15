Генпрокуратура упрекнула Нидерланды в уклонении от расследования крушения рейса MH17

Генпрокуратура расценивает отказ Нидерландов в проведении суда в России над подозреваемыми по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году над Донбассом как уклонение от проведения всестороннего расследования катастрофы.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что россияне, которых подозревают в причастности к крушению самолета, не могут быть выданы другому государству в соответствии со ст. 61 Конституции. «Однако это не означает, что граждане России, совершившие какое-либо преступление за рубежом, остаются безнаказанными. Такие лица подлежат уголовной ответственности за свои действия в РФ по ее закону», - отметили в ведомстве.

«Власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН», - заявили в Генпрокуратуре.

В июне JIT назвала имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета

В июне международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к крушении «Боинга». Это Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), полковники Олег Пулатов («Гюрза») и Игорь Стрелков (Гиркин), а также украинец Леонид Харченко («Крот»). В состав комиссии входят специалисты из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

Генпрокуратура 10 октября обратилась в Минюст Нидерландов с просьбой передать материалы «для осуществления уголовного преследования». Тогда бы, отметили в ведомстве, трое упомянутых россиян предстали бы пперед судом в России. В декабре 2019 года Нидерланды отказались это сделать.