Митинг за референдум по поправкам в Конституцию в Москве прошел мирно

Согласованный митинг левых сил с требованием референдума по поправкам в Конституцию прошел в Москве без происшествий, передает «Интерфакс» со ссылкой на координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова.

По словам Удальцова, на Суворовской площади собралось около 3 тысяч человек. «Мы выступаем за то, чтобы голосование по поправкам шло отдельно, а не целым пакетом», - подчеркнул он.

Также участники митинга требовали включить ряд поправок, которые касаются передачи в государственную собственность природных ресурсов, возвращения прежнего возраста выхода на пенсию (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин), установления платы за услуги ЖКХ не более 10% от совокупного дохода семьи, прогрессивное налогообложение доходов физических лиц, привязки зарплат госчиновников к прожиточному минимуму.

В Петербурге пикеты против поправок в Конституцию обернулись задержаниями. В автозаки попали не менее 12 человек, их доставили в 78-й отдел полиции, передает «МБХ медиа».