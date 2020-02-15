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17:54

Защитники медсанчасти на улице Одоевского намерены выйти на митинг

фото ЗакС политика Защитники медсанчасти на улице Одоевского намерены выйти на митинг

Инициативная группа собирается провести митинг в защиту здания медсанчасти завода имени Калинина на улице Одоевского, сообщают «Объединенные демократы».

В группу входят активисты, муниципальные депутаты и местные парламентарии. Они намерены выступить за создание соцучреждения на территории медсанчасти. Пока митинг запланирован на 14 марта.

Накануне Куйбышевский суд приостановил действие распоряжения КГИОП об отказе включить здание  в реестр объектов культурного наследия.

Против решения КГИОП не признавать медсанчасть памятником культуры выступают жители Васильевского острова и некоторые депутаты ЗакСа. Депутат Борис Вишневский обратился в суд, оспаривая решение.

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