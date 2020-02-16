Радзиховский объяснил, чем дело "Сети" похоже на дела 1930-х годов

Политолог Леонид Радзиховский выделил три ключевых аспекта, позволяющих провести аналогию между делом запрещенного в РФ и признанного террористическим сообщества "Сети" и политических дел эпохи "большого террора" (вторая половина 1930-х годов). В их число эксперт занес наличие пыток, на которые жаловались фигуранты, "липовость" и сфабрикованность дела, а также осуждение людей "в лучшем случае за разговоры.

Такой аргумент, как длительность сроков, для Радзиховского в число этих признаков не входит, поскольку при Иосифе Сталине, констатировал он, по подобным делам людей вообще расстреливали.

"Есть все основания считать, что дело это липовое, что они не только не террористы, но и не подходят по сути дела ни под какое определение террористической организации - то есть, не только не произвели никаких терактов (этого даже в суде не говорилось), но не было и целей (списка зданий, организаций, которые они хотят уничтожить). Не было схронов оружия - якобы какие-то коктейли Молотова, но все это в высшей степени неубедительно", - подчеркнул он в интервью YouTube-каналу Sobinews.

По мнению Радзиховского, те, кто "вел" это дело, не похожи по складу ума и психики на сталинских чекистов, не похожи на "комитетчиков" 1960-1970-х годов, а более всего напоминают "обыкновенных бандитов из девяностых".

Напомним, семеро фигурантов дела "Сети" решением суда в Пензе 10 февраля получили от 6 до 18 лет колонии строгого режима. В их поддержку регулярно проходят одиночные пикеты.