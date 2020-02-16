18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:00

На Юго-Западе прошел митинг с социальными требованиями

фото ЗакС политика На Юго-Западе прошел митинг с социальными требованиями

В Южно-Приморском парке протестно настроенные граждане собрались на митинг, согласования которого удалось добиться от городского правительства только с третьего раза. Трансляцию события провел сайт Activatica.

Большинство флагов принадлежало Партии роста и КПРФ. Значительная часть недовольства, выраженная в том числе в плакатах, коснулась местных управляющих компаний. "На наши деньги за жилье размножается жулье", "УК Комсервис, ты уволен", "Нам нужны дела, а не пустые обещания", - гласили надписи на транспарантах.

Также граждане возмущались отсутствием прогресса в строительстве станций метро, которых их район полностью лишен, строительством автодороги через "Жемчужный пляж" и медленным темпом строительства объектов социальной инфраструктуры, необходимых жильцам огромного комплекса "Балтийская жемчужина".

file3195.jpg (234 KB)


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:15 Профессор Соловей сравнил российский политический режим со швейцарским сыром

15:28 У сбежавшей из Боткина пациентки не нашли коронавирус

14:20 Протоиерей Смирнов считает гражданских жен "бесплатными проститутками"

14:00 На Юго-Западе прошел митинг с социальными требованиями

13:03 Коалиция "СТОП-Шиес" выдвинула тройку кандидатов на пост архангельского губернатора

12:16 Радзиховский объяснил, чем дело "Сети" похоже на дела 1930-х годов

11:25 Парк Александрино ожидает многолетняя реконструкция

10:50 В московском храме злоумышленник ранил двух прихожан

10:27 Всех задержанных на "конституционной" акции в Петербурге отпустили из полиции

15 февраля, 17:54 Защитники медсанчасти на улице Одоевского намерены выйти на митинг

15 февраля, 16:48 Митинг за референдум по поправкам в Конституцию в Москве прошел мирно

15 февраля, 15:42 Несколько петербургских активистов задержаны на пикетах против поправок в Конституцию

15 февраля, 14:26 Генпрокуратура упрекнула Нидерланды в уклонении от расследования крушения рейса MH17

15 февраля, 13:31 В Европе зафиксировали первую смерть из-за коронавируса

15 февраля, 12:17 Левые силы в Петербурге выйдут на митинг, посвященный делу "Сети"*

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru