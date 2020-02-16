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16:15

Профессор Соловей сравнил российский политический режим со швейцарским сыром

фото ЗакС политика Профессор Соловей сравнил российский политический режим со швейцарским сыром

Политолог Валерий Соловей попытался развенчать владеющее умами многих россиян представление о монолитности и прочности нынешней вертикали власти, выстроенной десятилетиями. На его взгляд, это достаточно опасная иллюзия, не основанная ни на чем, кроме телевизионной картинки. Альтернативную картину он представил при помощи метафоры.

"Снаружи режим выглядит не просто стабильным, но и таким, угрожающим, пугающим, Путин умело производит очень сильное впечатление на внешний мир. Но внутри это похоже на швейцарский сыр: масса дырок - это не гранитная скала. Советский режим был сильнее, и тот рухнул. Ключевая фаза падения пройдет за три-четыре дня, как это обычно бывает", - высказался ученый в эфире канала OstWest.

По мнению Соловья, предстоящая россиянам эпоха перемен не будет ни длительной, ни драматической, а все медийные фигуры, поддерживавшие нынешнюю власть публично, в том или ином виде неизбежно начнут "переобуваться".

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