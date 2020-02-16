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17:20

Акциониста Павленского арестовали во Франции

фото ЗакС политика Акциониста Павленского арестовали во Франции

Петербургский политический активист Петр Павленский, несколько лет проживающий во Франции, подвергся аресту за обнародование приватного видео с участием одного из кандидатов во французские президенты Бенжамина Гриво. Вместе с ним свободы лишилась его спутница, передает канал "Дождь" со ссылкой на франкоязычное СМИ. Вместе с откровенными съемками активисты обнародовали фрагмент переписки политика, который был призван указать на несоответствие его программы мыслям, высказываемым в частном порядке.

Вскоре после скандала Гриво снялся с выборов.

Будучи преследуемым на Родине за свои экспрессивные акции с повреждением имущества и повреждением себя самого, Павленский попросил политического убежища во Франции и эмигрировал вместе с подругой в 2017 году. Первая же его акция на чужбине явила собой поджигание дверей парижского банка. В России он прославился главным образом как поджигатель дверей ФСБ на Лубянке и прибиватель собственных гениталий к брусчатке.

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