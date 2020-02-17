Жертвами коронавируса стали свыше 1700 человек, заражены - более 70 тысяч

В Китае общее количество инфицированных коронавирусом превысило 70 тысяч человек, погибли 1770 граждан, вылечились 11 тысяч, уведомляет "Интерфакс", ссылаясь на данные местного Госкомитета здравоохранения страны.

За сутки число заболевших увеличилось на 2 тысячи человек, жертв стало 105. В больницах пребывают почти 58 тысяч жителей КНР, из которых тяжелое состояние у более чем 10 тысяч пациентов.

Китай известил о вспышке нового заболевания 31 декабря 2019 года. Вирус обнаружили в Ухане - крупном торгово-промышленном городе с населением более 11 млн человек. Возбудителя болезни - коронавирус Covid-2019 - выявили 7 января.