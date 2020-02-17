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9:46

В Росгвардии наказали бойцов, применявших силу к участникам летних протестов

фото ЗакС политика В Росгвардии наказали бойцов, применявших силу к участникам летних протестов

Руководство Росгвардии применило санкции к тем своим бойцам, которые были замечены в превышении должностных полномочий во время летних протестных акций в Москве: некоторые получили выговоры, другие - уволены со службы, известил в беседе с ТАСС руководитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Я не говорю, что все действия правоохранителей на 100% были квалифицированы как прекращение беспорядков. Были и такие случаи, когда правоохранители превышали полномочия. Кстати, с ними проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов", - поведал чиновник.

В целом, по словам Бондарева, действия правоохранителей на митингах были "адекватными".

О возбуждении дел на чрезмерно "активных" силовиков СМИ ничего не известно, тогда как многие демонстранты стали впоследствии фигурантами "московского дела" и получили реальные сроки за то, что либо проходили мимо "театра действий", либо кидали пустые стаканчики из-под напитков в силовиков и причиняли им "моральные страдания". Одному мужчине сломали ногу за то, что он, будучи на пробежке, попал в эпицентр событий и был в связи с этим грубо задержан. Другую девушку - Дарью Сосновскую - ни за что ударили в живот. Никто из силовиков так и не был наказан.

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