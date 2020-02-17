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10:13

"Неудачный троллинг": В РПЦ высказались о сравнении гражданских жен с проститутками

фото ЗакС политика "Неудачный троллинг": В РПЦ высказались о сравнении гражданских жен с проститутками

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что протоиерей Дмитрий Смирнов, вновь позволивший себе одиозное высказывание, просто неудачно пошутил.

"Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению. Кроме того, это не „в РПЦ считают“, но мнение одного лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный", - поделился соображениями Легойда на просторах своего Telegram-канала.

Подобные высказывания, по мнению представителя РПЦ, для священнослужителя недопустимы.

Ранее, напомним, Смирнов, выступая на встрече членов православного сообщества OrthodoxBRO, "окропил" окружающих "зернами" своей мудрости, сравнив гражданских жён с жрицами любви.

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает", - сообщил он окружавшим его гражданам.

Смирнов известен эпатажным поведением и высказываниями. Ранее он предлагал рукоприкладство в качестве "лекарства" от использования детьми матерных слов, обвинял россиянок, сделавших аборт, в убийстве "кутузовых и гагариных", а также лично принимал участие в погроме на радиостанции "Серебряный дождь". Кроме того, он неоднократно заявлял о том, что детей важно бить в воспитательных целях.

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