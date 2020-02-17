В Зеленогорске провели экопрогулку против строительства "мусорных" объектов

Гражданские активисты из Зеленогорска и окрестных населенных пунктов провели экопрогулку, привлекая внимание к проблеме возможного появления на территории Курортного района, одного из самых "зеленых" в Петербурге, отравляющих окружающую среду предприятий. Участники акции протестовали против того, что им уже, как они сами говорят, известно - против строительства под Сестрорецком и под Зеленогорском мусороперерабатывающих станций.

"В декабре депутаты приняли закон о том, что переработка равна сжиганию. Дрозденко говорит нам, что здесь будет перерабатывающей заводик, в котором будут делать гранулы для сжигания. Для начала это будет склад промышленных отходов. Кто будет контролировать? Люди переживают, что там будут просто сжигать и складировать мусор", - цитирует издание "МБХ Медиа Северо-Запад" слова инициатора акции, Валентины Мун.

Напомним, что нынешней зимой активных граждан испугали пока не подтвержденные планы Смольного по строительству мусоросжигательных заводов в Петродворцовом и Колпинском районах. После того, как люди стали выходить на улицы с требованием отказаться от этих намерений, официальные лица стали успокаивать население. Депутат Госдумы Михаил Романов пообещал, что не допустит строительства мусоросжигательных заводов в Колпинском районе.

В Курортном районе, где провели экопрогулку, ранее собирали подписи против возведения любого рода объектов, имеющих отношение к утилизации мусора. Подписей удалось собрать около 15 тысяч. Граждане, участвующие в протесте, видят разрешение проблемы в грамотно организованном раздельном сборе мусора.

Фотография: "МБХ Медиа Северо-Запад"

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