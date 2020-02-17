Из-за сильного ветра в Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности

На просторах Северной столицы был объявлен оранжевый уровень опасности: из-за обрушившегося на город циклона, принесшего с собой сильнейший ветер, все экстренные службы приведены в полную боевую готовность.

Как известили в пресс-службе Гидрометцентра, при оранжевом уровне опасности высока вероятность возникновения стихийного бедствия и причинения ущерба - как гражданам, так и имуществу.

Синоптики прогнозируют, что порывы ветра будут достигать 25-28 метров в секунду.

Предупреждение продлится до 19:00, но может быть пролонгировано и на ночь.

Кроме того, понедельник побил очередной температурный рекорд.