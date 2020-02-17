Сбежавшую пациентку Боткинской больницы принудительно вернут под наблюдение

Петроградский райсуд Петербурга удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города Наталии Башкетовой, попросившей принудительно поместить сбежавшую из медучреждения Аллу Ильину под наблюдение медиков Боткинской больницы.

Под присмотром врачей девушке предстоит пробыть как минимум до 19 февраля - до получения нового анализа.

По мнению Башкетовой, коронавирус еще не изучен до конца и может проявить себя даже на 26 день. Квалифицированно выявить его штаммы якобы могут лишь в Боткинской больнице

Адвокат на заседании продемонстрировал видеозапись посещения Ильиной сотрудниками Роспотребнадзора, которые приходили домой к девушке без масок.

Ранее девушка самостоятельно прошла ряд тестов, которые не выявили у нее наличия коронавируса.

Напомним, болезнь сгубила уже более 1700 человек, инфицированы свыше 70 тысяч: все - граждане Китая.