Цивилёв просит Минздрав разобраться с волокитой, возникающей при записи ко врачам

Петербургский парламентарий Алексей Цивилёв обратился к главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой внести коррективы в действующее законодательства с целью устранения чрезмерных требований в порядке повторной записи ко врачам, известили ЗАКС.Ру в пресс-службе депутата.

Во время совместного с чиновниками администрации Кировского района приёма граждан по вопросам здравоохранения в адрес депутата поступил ряд жалоб, связанных с тонкостями записи к медицинским специалистам. В частности, недовольство горожан вызывает то обстоятельство, что для повторного визита ко врачу превентивно следует получить соответствующее направление у терапевта - то есть отсутствует прямая связь с необходимым медработником.

"Таким образом, действие законодательства, подкрепленное решением судов, создает ненужную нагрузку на терапевтов, а в следствии этого и социальную напряженность у населения, связанную с трудностями в записи к врачам-специалистам", - констатирует Цивилёв.