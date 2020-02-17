Бывший кинотеатр на проспекте Славы снесут и заменят его торговым центром

Превращенное в торгово-развлекательный комплекс одноэтажное здание бывшего советского кинотеатра "Слава" в ближайшее время снесут, сообщает градозащитное издание "Канонер". На его месте должен будет появиться более современный семиэтажный ТРК. Высота новой постройки должна будет составить примерно 30 метров.

Владеет участком ООО "ТК Слава". Разрешение на строительство нового торгового центра у него на руках уже имеется. В планах владельца - привлечь рестораторов и крупные торговые сети.

Кинотеатр "Слава" возвели на перекрестке с Бухарестской улицей в 1967 году. В 2000-х годах его стали эксплуатировать под другие нужды.

Аналогичная судьба постигла несколько лет назад кинотеатр похожей планировки напротив станции метро "Ломоносовская". Градозащитники до сих пор возмущаются "стройкой на костях" - на территории бывшего Фарфоровского кладбища.